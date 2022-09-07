إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد المجموعة الثالثة في دوري الأبطال صدامًا بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا.

تعيد مواجهة الإنتر مع البايرن على ملعب «سان سيرو» الذاكرة إلى نهائي مدريد العام 2010، حين خالف الفريق الإيطالي التوقعات وأسقط العملاق البافاري بهدفين على ملعب «سانتياغو برنابيو» بفضل ثنائية الأرجنتيني دييغو ميليتو، ليكمل الثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ويحرز لقبه الأول في المسابقة منذ 1965 حين توج به مرتين تواليًا.

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الفريقان تواجها في الدور ثمن النهائي لموسم 2010 - 2011 حين حسم إنتر المواجهة بفضل فارق الأهداف المسجلة خارج الديار حيث فاز (3-2) إيابًا بعد خسارته ذهابًا على أرضه بهدف، لكن نهائي 2010 يبقى الحدث الأهم في تاريخ مواجهاتهما.

منذ أن رفع إنتر الكأس قبل 12 عامًا، عجز أي فريق إيطالي عن الفوز باللقب فيما ناله بايرن مرتين العامين 2013 و2020، رافعًا رصيده إلى 6 ألقاب، في المركز الثالث بالتشارك مع ليفربول الإنجليزي وخلف ريال مدريد الإسباني صاحب الفوز الـ14 وميلان الإيطالي بسبع ألقاب.