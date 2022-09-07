كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد مع الجولة الأولى لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلتقي ليفربول في المجموعة الأولى ومضيفه نابولي على «ملعب دييغو أرماندو مارادونا»، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

المباراة هي تكرار لدور المجموعات بموسمي 2018 - 2019 و2019 - 2020، لكن الفريق الإنجليزي يأمل أن تكون هذه المرة النتيجة أفضل، حيث خرج الفريق مهزومًا من زيارته للجنوب الإيطالي في المرتين بهدف وبهدفين واكتفوا بفوز واحد في أربع مباريات.

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ويعاني ليفربول من بداية مهتزة محليًا، حيث فقد الفريق تسع نقاط في أول ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز السابع، وأشار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أن غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة كان عاملًا رئيسيًا في البداية المتذبذبة للفريق هذا الموسم.

ويتطلع كلوب لتحسين الوضع في مواجهة نابولي رغم اعترافه بصعوبة اللقاء، وكان الثلاثي جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا ونابي كيتا من بين سبعة لاعبين غابوا عن ليفربول في لقاء إيفرتون الأخير السبت الذي انتهي بالتعادل سلبياً.

في المقابل، يقدم نابولي عروضًا جيدة هذا الموسم ويحتل المركز الثاني خلف أتلانتا بجدول الدوري الإيطالي.