إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الناطق الإعلامي للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد جماعت، الأربعاء، تولي البرتغالي كارلوس كيروش قيادة المنتخب في مونديال قطر 2022، بعد حالة من الجدل الواسع، وبحسب ما ذكره الناطق الإعلامي للاتحاد الإيراني عبر صفحته الرسمية «تويتر»، فإن الكرواتي دراجان سكوسيتش رحل عن منصبه كمدرب للمنتخب.

وأضاف الناطق الإعلامي للاتحاد الإيراني، أن كارلوس كيروش سيتولى قيادة منتخب إيران مرة أخرى في كأس العالم، وسبق أن قاد كيروش منتخب إيران خلال فترة من 2011 حتى 2019، استطاع من خلالها أن يقود المنتخب للوصول لمونديال البرازيل 2014.

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ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية بكأس العالم والتي ستقام بقطر مع منتخبات: إنجلترا، ويلز، الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت آخر مهمة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش (69 عاما) مع منتخب مصر، حيث قاد «الفراعنة» للوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون خلال العام الجاري قبل الخسارة من السنغال، ثم الخسارة من المنتخب نفسه في التصفيات النهائية لمونديال قطر، ليخفق في الوصول بالفراعنة إلى مونديال 2022.