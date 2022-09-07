مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي، الأربعاء، إقالة مدربه توماس توخيل من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة، الثلاثاء، أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

المستوى المحلي

وعلى المستوى المحلي، يحتل تشيلسي المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع عشر نقاط من أصل 18 ممكنة من أول ست جولات، ويأتي ذلك بعد إنفاق تشيلسي مبلغا ضخما في الميركاتو الصيفي الماضي بلغ 282 مليون يورو، على شراء سبعة لاعبين بخلاف الإعارات.

البداية القوية

كان تشيلسي تعاقد مع توخيل في يناير 2021، عقب إقالة فرانك لامبارد في منتصف موسم 2020-2021، وأدار المدرب الألماني 99 مباراة مع تشيلسي، فاز في 62 منها وتعادل في 19 فيما خسر 18 لقاء، وفي موسمه الأول مع تشيلسي حقق توخيل لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي قاده فيما بعد لتحقيق السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما خسر تشيلسي مع توخيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مرة واحدة.

نهاية المشوار وتأثير أبراموفيتش

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في موسم 2020-2021 بالمركز الرابع، فيما حصل الفريق اللندني على المركز الثالث في النسخة الماضية، إلا أن تشيلسي تأثر سلبا بأحداثه الأخيرة، وتحديدا برحيل برحيل الروسي أبراموفيتش عن ملكية النادي اللندني، بعد فترة دامت لما يقارب 20 عاما.

وجاء رحيل الروسي أبراموفيتش بعد أيام قليلة من الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي وجدت ردود أفعال غاضبة من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إنجترا.