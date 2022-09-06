كونتي غاضب من جدول مباريات توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه عوقب بجدول مباريات مزدحم مقارنة بالفرق الأخرى، وأنه يتعين عليه التحدث إلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتخفيف العبء وتجنب خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

ولعب توتنهام بالفعل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبعة أيام ضد نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وفولهام، وسيواجه ثلاث مباريات أخرى خلال أسبوع واحد تبدأ بمباراته الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على أرضه أمام أولمبيك مرسيليا.

عوقب توتنهام لسوء الحظ

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي، وفقا لـ«رويترز»: «لا أصدق هذا الجدول المزدحم.. إنه جنوني.. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في مسيرتي التي أرى فيها جدولا كهذا.. مقارنة بالفرق الأخرى، عوقب توتنهام كثيرا لسوء الحظ».

وأضاف: «تحدثت إلى النادي. نحن بحاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر بهذه القضية ومناقشتها مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز.. هذه الفترات الزمنية المتقاربة جدا بين المباريات يمكن أن تغير حياتك تماما وقد تخسر العديد من النقاط. أعتقد أن هذا ليس جيدًا بالنسبة لفريق مثل توتنهام».

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