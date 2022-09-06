أوباميانغ يقود تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق تشيلسي، توماس توخيل، تشكيل فريقه لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ماكسيمير، بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022.

وتواجد في التشكيل الأساسي لتشيلسي، المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، في أول مباراة يخوضها بقيمص البلوز بعد انتقاله منذ أيام من برشلونة الإسباني.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

«كيبا - كوفاسيتش - أوباميانغ - تشيلويل - سترلينج - مونت - جيمس - كوليبالي - أزبلكويتا - هافيرتز - فوفانا».

وجاء تشكيل دينمو زغرب كالآتي:

«ليفاكوفيتش - موهارامي - أديمي - إيفانوسيتش - بيتكوفيتش - رستوفسكي - ليوبيسيتش - ميسيتش - سوتالو - بيريتش - أورسيتش».

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ويتواجد تشيلسي في المجموعة الخامسة، إلى جوار كل من دينامو زغرب وريد بول سالزبورج النمساوي إضافة إلى ميلان الإيطالي.