بيانيتش خارج برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، المدرب تشافي، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش، بعد سنتين في صفوفه قادمًا إليه من يوفنتوس الإيطالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لـ«بي إن سبورت»: «قرّر بيانيتش الرحيل عن الفريق للحصول على مشاركة ودقائق أكثر.. كل شخص سيد لمستقبله.. كان لاعبًا محترفًا حتى الذروة وأشكره لذلك».

البحث عن تحد جديد

ولم يلعب بيانيتش (32 عامًا) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحدٍ جديد لأول مرة خارج أوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة الإماراتي بضمه.

- بيانيتش: لم أقبل أبدا فكرة عدم اللعب.. ولديَّ تحدٍّ في أكبر نادٍ في العالم

- مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

- قمة نارية في انطلاق دوري الأبطال بين سان جيرمان ويوفنتوس بالتوقيت الليبي