قمة نارية في انطلاق دوري الأبطال بين سان جيرمان ويوفنتوس بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه الأنظار في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت ليبيا، نحو مواجهة قمة باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية، ضمن المجموعة الثامنة في مواجهة هي الأبرز خلال هذه الجولة، فيما يحل بنفيكا البرتغالي على مكابي حيفا الإسرائيلي.

وكشف المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، أن الفريق يحتاج إلى جميع موارده إذا أراد التألق على كل الجبهات هذا الموسم، مشيرا إلى أنه مستعد بالتضحية بإجلاس واحد من ثلاثي الهجوم الناري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي في بعض الأحيان، سواء رغبوا في ذلك أم لا، بينما كان من النادر أن يستبدل المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو أي لاعب من الثلاثي.

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وأكد غالتييه، الذي تولى المسؤولية هذا الموسم، أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، وكان وفيا لكلمته حيث سجل باريس سان جيرمان 24 هدفا في أول ست مباريات له بالدوري وهو رقم قياسي، ويملك سان جيرمان جودة في جميع المراكز من الأساسيين والبدلاء ما يرشحه لتجاوز يوفنتوس الذي ما زال يعاني من عدم ثبات المستوى منذ الموسم الماضي.

عاد يوفنتوس إلى دوامة التعادلات بعد أن اكتفى بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه فيورنتينا بهدف في الجولة الخامسة السبت ليكون التعادل هو الثالث للفريق هذا الموسم مقابل انتصارين فقط، وتأثر فريق «السيدة العجوز» العريق بنوبة غير عادية إلى حد ما من خلال تغيير المدرب ثلاث مرات في ثلاث سنوات: ماوريتسيو ساري في العام 2019، أندريا بيرلو في العام 2020، ثم ماسيميليانو أليغري العائد في العام 2021.