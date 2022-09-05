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شاهد: للمرة الأولى.. «وزيرة السعادة» أُنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 10:00 مساء
شاهد: للمرة الأولى.. «وزيرة السعادة» أُنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أُنس جابر. (إنترنت)
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بلغت اللاعبة التونسية أُنس جابر الدور ربع النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات «غراند سلام»، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها على اللاعبة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، في الدور الرابع.

وتفوقت أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميًا، على فيرونيكا كودرميتوفا، المصنفة في المركز الثامن عشر، بمجموعتين نظيفتين (7-6) و (6-4)، وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها أنس جابر للدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، إذ لم يسبق أن تخطت الدور الثالث، بحسب «سي إن إن بالعربي».

وضربت أنس جابر موعدًا مع اللاعبة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور ربع النهائي، وهي المصنفة في المركز 46 عالميًا، والتي تجاوزت الروسية ليودميلا سامسونوفا، بالفوز عليها في مجموعتين نظيفتين (7-6) و(6-1).

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وسبق لأنس جابر الملقبة بـ«وزيرة السعادة» أن حققت عددًا من الإنجازات خلال العام 2022، إذ كانت أول لاعبة عربية وأفريقية تصل لنهائي بطولة «ويمبلدون»، إلا أنها خسرت اللقب أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وحصدت أنس جابر (28 عامًا) لقب بطولة مدريد ذات الـ1000 نقطة، ولقب بطولة برلين ذات الـ500 نقطة.

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