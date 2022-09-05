الشاب إيمار يخطف فوزا مثيرا لأوساسونا أمام فايكانو في الوقت القاتل

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ أوساسونا على تواجده في مراكز المقدمة، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه المثير (2-1) على ضيفه رايو فايكانو، أمس الأحد، في الجولة الرابعة للمسابقة، وارتفع رصيد أوساسونا، الذي عاد لطريق الانتصارات، عقب خسارته من ريال بيتيس في الجولة الماضية، إلى 9 نقاط في المركز الرابع موقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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في المقابل، توقف رصيد فايكانو، الذي تلقى خسارته الثانية تواليًا في البطولة، عند 4 نقاط في المركز 13 موقتًا، وبادر أوساسونا بالتسجيل عن طريق إيمار أوروز في الدقيقة 54، لكن فلوريان لوجون أدرك التعادل لمصلحة رايو فايكانو في الدقيقة 75، بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، منح اللاعب الشاب إيمار أوروز النقاط الثلاث لفريق أوساسونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل للفريق الباسكي في الدقيقة الأخيرة.