بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز

القاهرة - بوابة الوسط

فوجئ عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيما، باختفاء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد منصتي «إنستغرام» و«تويتر» من دون الإعلان عن السبب.

تسببت الخطوة في إثارة الجدل خلال الساعات الماضية، حول سبب إغلاق حسابات نجم ريال مدريد، وإذا كان ذلك عقب حدوث اختراق أو خطوة مقصودة من بنزيما، أو لسبب ما آخر غير معلن عنه، بحسب موقع «24».

ويترقب متابعو كريم بنزيما عودة حسابيه على «إنستغرام» و«تويتر»، ومعرفة أسباب إغلاقهما غير المتوقع.

وتعرض بنزيما إلى انتقادات عدة أمس السبت، بعدما أهدر العديد من الفرص، ولم يسجل أهدافًا في مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي انتهت بفوز الملكي (2-1).

ويعد اللاعب الفرنسي، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، إذ يمتلك في جعبته 327 هدفًا، بينما يأتي في الصدارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ450 هدفًا.