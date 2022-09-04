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«ديربي الغضب» في قبضة ميلان بثلاثية مثيرة أمام إنتر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 06:17 مساء
«ديربي الغضب» في قبضة ميلان بثلاثية مثيرة أمام إنتر
«ديربي الغضب» بين ميلان وإنتر. (إنترنت)
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حقق نادي ميلان فوزًا بشق الأنفس على غريمه إنتر ميلان، (3-2)، أمس السبت، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي «ديربي الغضب»، الذي أُقيم في سان سيرو.

شهد اللقاء منذ بدايته تبادلًا للفرص بين الفريقين الكبيرين، لكن مارسيلو بروزوفيتش، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، سجل هدف التقدم للإنتر في شباك «الروسونيري»، وفي الدقيقة 28، استطاع نجم ميلان، ومهاجمه الخطير، رافائيل لياو، تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم ميلان بقوة، إلا أن أوليفير جيرو، أحرز هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 60، استطاع لياو إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه بمهارة عالية، ولم يمر وقت طويل، إلا أن قلص الفارق إدين دجيكو، بتسجيله الهدف الثاني لإنتر.
رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة، معتليًا الصدارة موقتًا، فيما بقى إنتر في المركز الرابع، برصيد 9 نقاط.

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