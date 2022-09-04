مبابي يؤمن النقاط الثلاثة لسان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه فريق نانت، (3-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «لا البوغوار»، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي، سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 من زمن المباراة، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس نانت.

وتعرض لاعب نانت، البرازيلي فابيو، للطرد المباشر في الدقيقة 24، ليكمل رفاق المهاجم المصري مصطفى محمد المباراة بعشرة لاعبين، وأضاف الهدف الثاني لسان جيرمان، مبابي أيضًا، في الدقيقة 54، بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، أما الهدف الثالث، فسجله نونو مينديز، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، عزز سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد نانت عند 6 نقاط.