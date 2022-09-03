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ريال مدريد يفض شراكة قمة «الليغا» مبكرا بفوز مدهش على بيتيس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 06:59 مساء
ريال مدريد يفض شراكة قمة «الليغا» مبكرا بفوز مدهش على بيتيس
مباراة ريال مدريد وريال بيتيس. (إنترنت)
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فض «ريال مدريد» الشراكة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني «الليغا»، بعدما تغلب على منافسه المباشر وضيفه «ريال بيتيس» (2-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة.

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رفع «ريال مدريد» رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على «ريال بيتيس» صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وتقدم «ريال مدريد» في الدقيقة التاسعة عن طريق فينيسيوس جونيور، قبل أن يدرك «بيتيس» التعادل، عبر سيرجيو كاناليس، في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 65، سجل رودريغو الهدف الثاني لـ«ريال مدريد».

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