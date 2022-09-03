سيرينا ويليامز ضمن أثرياء نساء العالم بـ260 مليون دولار بعد اعتزال التنس

القاهرة - بوابة الوسط

طوت سيرينا ويليامز، صفحة النهاية في مسيرتها بملاعب التنس، بعدما حققت ثروة تقدر بـ260 مليون دولار، بحسب مجلة «فوربس».

وتعد سيرينا الرياضية الوحيدة في قائمة أثرى 100 امرأة في العالم، وتضم مجموعتها للأعمال 60 شركة تتنوع استثماراتها بين العملات الرقمية والأغذية والعلامات الرياضية، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وغيرت سيرينا بكاريزمتها تاريخ التنس، وكسرت الحواجز الرياضية والاجتماعية، فقد جاءت من مدينة كومبتون الفقيرة في كاليفورنيا لتصل إلى قمة عالم التنس.

وتطوي ويليامز صفحة النهاية بعدما فازت بـ23 بطولة غراند سلام و73 بطولة.

يذكر أن ثلاثة أرباع الشركات التي تستثمر فيها سيرينا أموالها، تم تأسيسها من قبل نساء أو أشخاص من أصحاب البشرة الملونة، حسب بيانات رسمية.

وتبلغ قيمة تلك الشركات بحسب جريدة «وول ستريت جورنال»، أكثر من مليار دولار، وهي ليست مجرد مستثمرة فيها فحسب، بل تشارك بنشاط في أعمال تلك الشركات.

وقالت أخيرًا لتلك الجريدة: «أنا أستيقظ وأذهب إلى المكتب، كل شيء رقمي الآن، أجلس وأجيب على مكالمات طوال اليوم، حين تذهب أولمبيا الابنة للمدرسة، أذهب إلى العمل».