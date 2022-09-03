تشكيل هجومي لإنتر وميلان في «ديربي الغضب» على ملعب «سان سيرو» بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق «ميلان» ستيفانو بيولي، تشكيل فريقه لمواجهة «إنتر» في «ديربي الغضب» المقرر إقامته، اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، حيث جاء تشكيل «ميلان» ليضم ماينان وكالابريا وكالولو وتوموري وثيو هيرنانديز وبن ناصر وتونالي وميسياس ودي كيتيلاري ولياو وجيرو.

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وجاء تشكيل «إنتر» ليضم هاندانوفيتش وسكرينيار ودي فري وباستوني ودومفريس وباريلا وبروزوفيتش وتشالهانوجلو ودارميان ولاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا، حيث يحتل «إنتر» المركز الثالث في جدول الترتيب بـ9 نقاط، بينما يحل «ميلان» سادسًا بـ8 نقاط.

المباراة تشهد غياب أكثر من نجم عن صفوف الفريقين، أبرزهم في «إنتر»، البلجيكي روميلو لوكاكو، ومن «ميلان»، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لكن تبقى هناك أسماء عديدة أخرى مرشحة للتألق أبرزهم لاوتارو مارتينيز والفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم فريق «ميلان».