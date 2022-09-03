ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أخفق فريق «ليفربول» مجددًا في حصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام «إيفرتون»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، على ملعب «جوديسون بارك».

وأنقذ القائم حارس مرمى «ليفربول» أليسون بيكر، بعدما حرم توم ديفيس من افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 32، من عمر الشوط الأول، وحاول «الريدز» قبل نهاية الشوط الأول تسجيل الهدف الأول، ولكن نونيز، ولويس دياز، رفضا استغلال الفرص، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، سجل «إيفرتون» عن طريق كودي الهدف الأول لفريقه، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وكاد محمد صلاح يخطف هدف الفوز للفريق الزائر، لكنه سدد في القائم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليتعادل «ليفربول» للمرة الثالثة هذا الموسم، ويواصل إهدار النقاط.

رفع «ليفربول» رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، كما رفع «إيفرتون» رصيده إلى 4 نقاط في المركز 14.