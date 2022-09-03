مارسيلو إلى أولمبياكوس اليوناني بعد 546 مباراة مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «أولمبياكوس» بطل الدوري اليوناني لكرة القدم تعاقده مع الظهير البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن «ريال مدريد» بطل أوروبا في نهاية الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي تفاصيل عقد اللاعب، لكن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن الدولي البرازيلي السابق وقع عقدًا لمدة عام مع خيار التمديد لآخر، وتم تسجيله ضمن تشكيلة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، بحسب «رويترز».

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وغادر مارسيلو، الذي خاض 546 مباراة مع «ريال مدريد» منذ انضمامه إليه في العام 2007، صفوف الـ«ريال» نهاية الموسم وهو اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي الممتد على مدار 120 عامًا بحصده 25 لقبًا بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الاعتزال، وأبدى رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا بدلًا عن العودة إلى البرازيل.