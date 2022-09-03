فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»

القاهرة - بوابة الوسط

ودّعت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بخسارتها الجمعة أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 7-5 و6-7 (4-7) و6-1 وقالت إنها لن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت حاملة لقب 23 بطولة كبرى التي ستبلغ 41 عامًا في 26 سبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها ستسدل الستار على مسيرتها قريبًا دون إعلان الزمان، فيما بدت بطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك حيث أحرزت في 1999 بعمر السابعة عشرة أول ألقابها الكبرى، المكان المناسب لإنهاء مشوارها الزاخر.

وعما إذا كانت ستعيد النظر في قرار اعتزالها، أجابت دامعة «لا أعتقد، لكن لا أحد يعلم».