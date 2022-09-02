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الميركاتو الصيفي.. نوتنغهام فورست يحطم الرقم القياسي الإنجليزي في عدد التعاقدات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 05:01 مساء
الميركاتو الصيفي.. نوتنغهام فورست يحطم الرقم القياسي الإنجليزي في عدد التعاقدات
نوتنغهام فورست.. (الإنترنت)
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عاد فريق نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غياب طويل استمر 23 عاما، وبالنظر إلى نشاطه الهائل في مرحلة الانتقالات الصيفية الأخيرة يبدو الفريق وكأنه عاقد العزم على البقاء بين الكبار بعد تعاقده مع 21 لاعبا خلال فترة انتقالات واحدة وهو رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الكرة الإنجليزية.

وفي آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية أمس الخميس، أكمل النادي الصاعد حديثا، وفقا لـ«رويترز» إجراءات التعاقد مع المدافع ويلي بولي ومع الجناح جوش بولر والمدافع لويك باد على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

رقم قياسي في تعاقدات الدوري الإنجليزي
وحسب أرقام موقع «ترانسفير ماركت» فإن أكبر عدد من صفقات الانتقالات يبرمه فريق إنجليزي في فترة انتقالات واحدة كان 17 صفقة، وقد أبرمها كريستال بالاس في صيف 2013.

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وأنفق فورست نحو 150 مليون جنيه إسترليني (173 مليون دولار) في إعادة بناء فريقه الذي رحل عنه خمسة لاعبين في صفقات مجانية بينما انتقل خمسة آخرون على سبيل الإعارة.

رقم قياسي في مبلغ الانتقالات
وحطم فورست أيضا الرقم القياسي خاصته على مستوى مبلغ الانتقالات عندما تعاقد مع لاعب الوسط مورجان جيبس-وايت مقابل مبلغ مبدئي قدرته تقارير بنحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وفي أول خمس جولات من موسم الدوري الممتاز حصل فورست بقيادة مدربه ستيف كوبر على أربع نقاط وحاليا يحتل المركز 15 بين فرق البطولة العشرين.

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