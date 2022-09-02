Atwasat

أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة كأس آسيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 01:57 مساء
أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة كأس آسيا 2023
كأس آسيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الاتحاد‭ ‬الأسترالي لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الجمعة، إن أستراليا قررت الخروج من السباق على استضافة بطولة كأس آسيا 2023 للرجال، لكنها ستتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس آسيا للكرة النسائية في 2026.

وتقدمت أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وقطر بطلبات تعبر فيها عن رغبتها في استضافة كأس آسيا للرجال في 2023 بدلا من الصين.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2023.. الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يؤكد رغبته القوية في التقدم لاستضافة كأس آسيا النسائية في 2026 وسيتقدم بطلب مفصل وشامل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل انتهاء المدة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري».

- السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
- بعد انسحاب الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا

انسحاب الصين
ولم يذكر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم سببا للانسحاب من سباق استضافة كأس آسيا 2023 للرجال. وكان من المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا في يونيو ويوليو العام المقبل لكنها تخلت عن حقوق الاستضافة في مايو الماضي بينما تسعى للتخلص نهائيا من العدوى بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف أستراليا مناصفة مع نيوزيلندا نهائيات كأس العالم للكرة النسائية 2023 في يوليو وأغسطس المقبلين.

آخر موعد للترشح
وآخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس آسيا للرجال 2023 كان 31 أغسطس الماضي، وأكدت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع أنها تقدمت فعليا بطلب للاستضافة.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعليق على تلقي طلبات من إندونيسيا وقطر لاستضافة البطولة. ولم يعلق الاتحاد القطري لكرة القدم على الأمر لكن مصدرا أكد لرويترز تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للاستضافة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشهر الماضي إن أستراليا والسعودية والأردن وأوزبكستان تقدمت بطلبات تعبر عن رغبتها في استضافة كأس آسيا النسائية 2026.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي ...
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» ......
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
المزيد
أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة كأس آسيا 2023
أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة كأس آسيا 2023...
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»...
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي...
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ ......
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط