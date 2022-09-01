هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل إرلينج هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي، وسجل ثلاثة أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق 6-صفر على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس الأربعاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في خمس مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس يوم السبت.

وقال المهاجم الشاب، وفقًا لـ«فرانس برس»: «إنه أمر مذهل، لا يوجد شيء آخر لأقوله.. كان الأمر يتعلق بمواصلة ما فعلناه في الشوط الثاني ضد بالاس. كان الأمر جيدًا حتى الآن ولا أشكو».

ومع تسجيل المهاجم الجديد الآخر لسيتي، الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدفين بعد الاستراحة، كان الانتصار تحذيرًا واضحًا للمنافسين على اللقب من التهديد الهجومي الجديد الذي يملكه فريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال المدرب الإسباني إن هالاند كان ببساطة يفعل ما فعله طوال مسيرته الرائعة. وأضاف جوارديولا: «ما فعله في النرويج والنمسا وألمانيا بدأ في فعله هنا. إنه موهوب وعرفنا ذلك واليوم رأينا خوليان أيضا. نملك الآن مهاجمين رائعين يتمتعان بحس لا يصدق لتسجيل الأهداف».

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ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون. وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية. ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم ألفاريز هدفين إضافيين ليحقق فريق المدرب بيب جوارديولا فوزه الرابع في خمس مباريات وبرصيد 19 هدفًا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.