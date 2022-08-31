أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم...

سطّرت المصرية شاهندة المغربي اسمها في تاريخ الدوري المصري لكرة القدم، كأول حكمة ساحة، بعدما تحكّمت في صفارة آخر مباريات الموسم الكروي الحالي، بإدارتها لقاء فريق سموحة وضيفه فاركو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.
واهتمت وسائل الإعلام المصرية بالحدث التاريخي، ونقلت عن «المغربي» قولها إنها «سعيدة بمستوى التحكيم النسائي في مصر» وأن ظهورها اليوم هو «بداية لطريق مليء بالإنجازات».
وتحدثت عن حلمها الذي تمالكها منذ الصغر، عندما كنت ترغب في الظهور بالدوري الممتاز، قبل أن يتحقق الحلم، وباتت أول حكمة ساحة مصرية تدير مباراة في الدوري المحلي.
من هي شاهنده المغربي؟
تمتلك شاهنده المغربي، المولودة في محافظة الإسكندرية (شمالي البلاد)، تجربة طويلة في ممارسة كرة القدم، منذ أن كانت في الـ14 من عمرها، حيث لعبت لأندية سموحة والطيران ومصر للمقاصة، لكنها اعتزلت وانتقلت إلى مجال التحكيم في مطلع موسم (2014-2015)، لتحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد عامين في موسم (2016-2017).
تعليقات