أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

سطّرت المصرية شاهندة المغربي اسمها في تاريخ الدوري المصري لكرة القدم، كأول حكمة ساحة، بعدما تحكّمت في صفارة آخر مباريات الموسم الكروي الحالي، بإدارتها لقاء فريق سموحة وضيفه فاركو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

واهتمت وسائل الإعلام المصرية بالحدث التاريخي، ونقلت عن «المغربي» قولها إنها «سعيدة بمستوى التحكيم النسائي في مصر» وأن ظهورها اليوم هو «بداية لطريق مليء بالإنجازات».

وتحدثت عن حلمها الذي تمالكها منذ الصغر، عندما كنت ترغب في الظهور بالدوري الممتاز، قبل أن يتحقق الحلم، وباتت أول حكمة ساحة مصرية تدير مباراة في الدوري المحلي.