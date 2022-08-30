بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي، لضم جناحه البرازيلي الدولي أنتوني، في صفقة بلغت 95 مليون يورو زائد 5 ملايين إضافية كحوافز بحسب ما أضاف النادي الهولندي.

وأنتوني (22 عامًا) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ، بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

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كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الإسباني، الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد.