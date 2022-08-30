Atwasat

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 04:35 مساء
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
الجناح البرازيلي أنتوني ينضم رسميا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي، لضم جناحه البرازيلي الدولي أنتوني، في صفقة بلغت 95 مليون يورو زائد 5 ملايين إضافية كحوافز بحسب ما أضاف النادي الهولندي.

وأنتوني (22 عامًا) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ، بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف. 

- «مانشستر يونايتد» يتخطى «ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي
- كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الإسباني، الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني

السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
«مانشستر يونايتد» يتخطى «ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي
«مانشستر يونايتد» يتخطى «ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي
بنتيجة تاريخية.. «ليفربول» يكتسح «بورنموت» بـ9 أهداف في الدوري الإنجليزي
بنتيجة تاريخية.. «ليفربول» يكتسح «بورنموت» بـ9 أهداف في الدوري ...
سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»
سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»
«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال بالاس»
«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال بالاس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022...
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)...
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر...
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
المزيد
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي ......
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال بالاس»
«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال ......
سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»
سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط