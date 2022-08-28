جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، على حلبة سبا-فرانكورشان.

وابتعد حامل اللقب الذي انطلق من المركز الرابع عشر عقب تعرضه لعقوبة في صدارة ترتيب السائقين بفارق كبير عن أقرب مطارديه زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، الذي حل ثانيًا وانتزع الوصافة من سائق «فيراري» شارل لوكلير من موناكو، الذي لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الخامس، بحسب «فرانس برس».

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وأكمل منصة التتويج سائق «فيراري» الآخر الإسباني كارلوس ساينس، المنطلق من المركز الأول، بوصوله ثالثًا.