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«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال بالاس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 07:44 مساء
«هاتريك» هالاند يقود انتفاضة «مانشستر سيتي على «كريستال بالاس»
هالاند يسجل هارتيك في فوز «مانشستر سيتي» على «كريستال بالاس» برباعية مقابل هدفين بملعب «الاتحاد» في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)
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حقق فريق «مانشستر سيتي»، الفوز على نظيره «كريستال بالاس»، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب «الاتحاد»، معقل الفريق السماوي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز إرلينغ هالاند، ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقلب «مانشستر سيتي» تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه «كريستال بالاس. ليرفع النرويجي هالاند، الذي بلغ معدله نحو هدف في المباراة مع «بروسيا دورتموند» في الدوري الألماني قبل انتقاله إلى «سيتي» في يونيو، رصيده إلى 6 أهداف في أربع مباريات مع فريق المدرب بيب غوارديولا.

وحصل هالاند على تحية الجماهير عند تغييره قبل ست دقائق من النهاية، لكن موقف «سيتي» في نهاية الشوط الأول كان سيئًا، إذ كان من الممكن أن تتكرر هزيمته أمام «بالاس» 2-صفر، كما حدث في الموسم الماضي.

وانتزع فريق المدرب باتريك فييرا التقدم بعد أربع دقائق بفضل هدف جون ستونز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز «بالاس» من تفوقه بضربة رأس من يواخيم أندرسن في الدقيقة 21.

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انتفاضة «مانشستر سيتي»
وعانى «سيتي» في الشوط الأول، لكن انتفاضته بدأت بعد ثماني دقائق من الاستراحة عندما انطلق برناردو سيلفا من الناحية اليمنى إلى داخل المرمى وسدد كرة منخفضة غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى فيسنتي غوايتا حارس «بالاس».

وأدخل بيب غوارديولا، مدرب «سيتي» تغييرين، ونقل فيل فودن إلى مركز الظهير الأيسر، وأرسل اللاعب الإنجليزي تمريرة متقنة حولها هالاند بضربة رأس في المرمى.

وهز المهاجم النرويجي الشباك بعد هجمة بقيادة المتألق سيلفا، ثم أحرز هدفه الأجمل عندما تلقى تمريرة من إيلكاي جندوجان وحافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها في الشباك.

بهذه النتيجة يتقدم «سيتي» إلى صدارة البطولة موقتًا بعشر نقاط متساويًا مع «برايتون آند هوف ألبيون». ويحتل «بالاس» المركز 13 بأربع نقاط من أربع مباريات.

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