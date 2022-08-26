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غوارديولا يحسم الجدل بشأن مستقبل «سيلفا» مع السيتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 07:15 مساء
غوارديولا يحسم الجدل بشأن مستقبل «سيلفا» مع السيتي
لاعب الوسط برناردو سيلفا. (الإنترنت)
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أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، بقاء لاعب الوسط برناردو سيلفا مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعدم استقبال عروض تخص لاعب منتخب البرتغال ليغلق الباب أمام رحيله قبل نهاية فترة الانتقالات.

وقال غوارديولا، في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يقف في طريق سيلفا (28 عاما) اذا أراده برشلونة بعد انتشار تقارير عن ارتباطه بالنادي الإسباني، لكنه غير موقفه الآن قبل انتهاء فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.

وقاطع جوارديولا صحفيا سأله عن مستقبل سيلفا قائلا، وفقا لـ«رويترز»: «سيبقى هنا بالتأكيد.. لم نتلق أي اتصال من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا ولهذا سيبقى معنا».

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حقيقة عرض باريس سان جيرمان
وأنكر المدرب الإسباني معرفته بوجود عرض لسيلفا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وسيلعب سيتي على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري غدا السبت، وهو الفريق الوحيد الذي فشل رجال غوارديولا في هز شباكه بالموسم الماضي، كما خسروا على ملعبهم 2-صفر.

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