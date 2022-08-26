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رسميا.. نيوكاسل يعلن التعاقد مع إيزاك قادما من ريال سوسيداد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 04:04 مساء
رسميا.. نيوكاسل يعلن التعاقد مع إيزاك قادما من ريال سوسيداد
اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك ينضم رسميا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. (الإنترنت)
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، التعاقد مع ألكسندر إيزاك، قادما من ريال سوسيداد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي، عبر موقعه الرسمي، أن المهاجم القادم من ريال سوسيداد، وقع على عقد طويلة الأمد، في ملعب سانت جيمس بارك، وسيرتدي القميص رقم 14.

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وقال ألكسندر إيزاك، في تصريحات للموقع الرسمي: «أنا سعيد بالانضمام إلى نيوكاسل.. لقد كان قرارا كبيرا بالنسبة لي.. إنه ناد تاريخي رائع أعتقد أن أي شخص يرغب في اللعب من أجله، وسط جماهير رائعة.. وكذلك مشروع النادي أؤمن به حقا».

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