الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه «سوسيداد».. وروما ضد «بيتيس»

القاهرة - بوابة الوسط

أُجريت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023 في إسطنبول بتركيا، والتي شهدت عدة مجموعات قوية، بعد مشاركة مانشستر يونايتد، روما، وآرسنال.

وأسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي عن وقوع مانشستر يونايتد في مجموعة تضم ريال سوسييداد وأومونيا وشيريف تيراسبول، الذي قهر ريال مدريد في التشامبيونزليغ الموسم الماضي.

ويصطدم آرسنال بالعملاق الهولندي آيندهوفن بجانب بودو جليمت وزيوريخ في المجموعة الأولى. وضمت المجموعة الثانية، دينامو كييف ورين وفنربخشة وأيك لارنكا. وحل روما في المجموعة الثالثة بجوار لودوجوريتس وريال بيتيس وهلسنكي، وجاء سبورتينغ براغا في المجموعة الرابعة رفقة مالمو ويونيون برلين ورويال برلين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: آرسنال - بي إس في إيندهوفن - بودو جليمت - زيوريخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف - رين - فنربخشه - لارناكا.

المجموعة الثالثة: روما - لودوجوريتس - ريال بيتيس - هلسنكي.

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المجموعة الرابعة: براغا - مالمو - أونيون برلين - سان خيلواز.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد - شيريف تيراسبول - أومونويو.

المجموعة السادسة: لاتسيو - فينورد - ميتلاند - شتورم جراتس.

المجموعة السابعة: أوليمبياكوس - قارباخ - فرايبورج - نانت.

المجموعة الثامنة: النجم الأحمر - موناكو - فيرينسفاروش - طرابزون.

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023. (الإنترنت)