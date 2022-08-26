Atwasat

الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه «سوسيداد».. وروما ضد «بيتيس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 02:57 مساء
الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه «سوسيداد».. وروما ضد «بيتيس»
الدوري الأوروبي لكرة القدم. (الإنترنت)
alwasat radio

أُجريت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023 في إسطنبول بتركيا، والتي شهدت عدة مجموعات قوية، بعد مشاركة مانشستر يونايتد، روما، وآرسنال.

وأسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي عن وقوع مانشستر يونايتد في مجموعة تضم ريال سوسييداد وأومونيا وشيريف تيراسبول، الذي قهر ريال مدريد في التشامبيونزليغ الموسم الماضي.

ويصطدم آرسنال بالعملاق الهولندي آيندهوفن بجانب بودو جليمت وزيوريخ في المجموعة الأولى. وضمت المجموعة الثانية، دينامو كييف ورين وفنربخشة وأيك لارنكا. وحل روما في المجموعة الثالثة بجوار لودوجوريتس وريال بيتيس وهلسنكي، وجاء سبورتينغ براغا في المجموعة الرابعة رفقة مالمو ويونيون برلين ورويال برلين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: آرسنال - بي إس في إيندهوفن - بودو جليمت - زيوريخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف - رين - فنربخشه - لارناكا.

المجموعة الثالثة: روما - لودوجوريتس - ريال بيتيس - هلسنكي.

- قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

المجموعة الرابعة: براغا - مالمو - أونيون برلين - سان خيلواز.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد - شيريف تيراسبول - أومونويو.

المجموعة السادسة: لاتسيو - فينورد - ميتلاند - شتورم جراتس.

المجموعة السابعة: أوليمبياكوس - قارباخ - فرايبورج - نانت.

المجموعة الثامنة: النجم الأحمر - موناكو - فيرينسفاروش - طرابزون.

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023. (الإنترنت)
نتيجة قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد

الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي ...
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة

«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة
الاتحاد والأهلي طرابلس يعلنان القائمة المشاركة في «دوري الأبطال»

الاتحاد والأهلي طرابلس يعلنان القائمة المشاركة في «دوري الأبطال»
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار

ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟

تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوراوا الياباني يتأهل لنهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه
أوراوا الياباني يتأهل لنهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه
رسمياً.. كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في أوروبا 2022
رسمياً.. كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو
إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو
«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة
«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022...
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)...
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر...
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» ......
المزيد
رسميا.. نيوكاسل يعلن التعاقد مع إيزاك قادما من ريال سوسيداد
رسميا.. نيوكاسل يعلن التعاقد مع إيزاك قادما من ريال سوسيداد...
الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه «سوسيداد».. وروما ضد «بيتيس»
الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه «سوسيداد».. وروما ضد ......
رسميا.. يوفنتوس يضم نجم مرسيليا
رسميا.. يوفنتوس يضم نجم مرسيليا...
«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة
«أودي» يدخل «فورمولا وان» كمزود للمحركات لأول مرة...
إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو
إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط