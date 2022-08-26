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رسميا.. يوفنتوس يضم نجم مرسيليا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 01:42 مساء
رسميا.. يوفنتوس يضم نجم مرسيليا
الهاجم البولندي أركاديوش ميليك ينضم إلى صفوف يوفنتوس معارا من مرسيليا. (الإنترنت)
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أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه تعاقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مع الهاجم البولندي أركاديوش ميليك، لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وأضاف يوفنتوس أن عقد الإعارة يتضمن بندا يتيح له شراء اللاعب البولندي مقابل سبعة ملايين يورو (6.98 مليون دولار)، تسدد خلال ثلاث سنوات إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى مليوني يورو ويتعلق بمستوى أداء اللاعب. وقال يوفنتوس، وفقا لـ«رويترز» إنه دفع ميلوني يورو مقابل إبرام صفقة الإعارة.

مهاجم بارع
وأوضح النادي المنتمي لمدينة تورينو: «إلى جانب تميزه في القوة البدنية فإن ميليك مهاجم بارع في ألعاب الهواء وهو فوق كل ذلك هو يمثل خطورة في منطقة الجزاء.. ميليك قلب هجوم صاحب لمسة تهديفية».

فشل التعاقد مع ديباي
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن يوفنتوس كان يسعى لتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع ممفيس ديباي لاعب برشلونة لكنه فشل في ذلك بسبب المبلغ الذي طلبه النادي الإسباني.

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وسبق لميليك (28 عاما) اللعب في الدوري الإيطالي حيث أمضى أربعة أعوام ونصف في صفوف نابولي الذي شارك معه في 120 مباراة وأحرز نحو 60 هدفا.

وانضم ميليك إلى مرسيليا معارا لعام ونصف في يناير 2021 قبل أن يتحول الارتباط إلى تعاقد دائم في نهاية الموسم الماضي. ولعب ميليك أيضا 63 مباراة دولية لمنتخب بولندا وأحرز 16 هدفا دوليا لبلاده.

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