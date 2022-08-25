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إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 09:15 مساء
إنتر ميلان يعلن غياب مخيتاريان عن مواجهة لاتسيو
هنريخ مخيتاريان سيغيب عن مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي بسبب الإصابة. (الإنترنت)
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قال سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، اليوم الخميس، إن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان، سيغيب عن مواجهة لاتسيو، غدا الجمعة، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث لم يتعاف بعد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها بعد المباراة الافتتاحية للموسم أمام ليتشي.

وشارك لاعب منتخب أرمينيا البالغ عمره 33 عاما، والذي انضم إلى إنتر بعد الرحيل عن روما الإيطالي قبل انطلاق الموسم الحالي، بديلا في الفوز (2-1) على ليتشي قبل إصابته وغيابه عن الفوز (3-صفر) على سبيتسيا في الأسبوع التالي.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي، وفقا لـ«رويترز»: «سيتوجه الجميع غدا إلى روما لمواجهة لاتسيو باستثناء مخيتاريان».

بداية لوكاكو القوية
وعبر المدرب الإيطالي عن سعادته ببداية المهاجم روميلو لوكاكو القوية للموسم بعد عودته إلى النادي بعد أن هز الدولي البلجيكي الشباك أمام ليتشي.

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وأوضح إنزاغي: «ظهر في أفضل صورة في أول مباراتين. لم يكن لوكاكو فقط لكن الفريق كله لعب جيدا. يتحسن من مباراة إلى أخرى. يتمتع بقوة بدنية كبيرة تفيد الفريق».

وأضاف: «بدأنا الموسم جيدا. نرغب في مواصلة التحسن لجميع اللاعبين. نأمل أن يتعافى ميختاريان سريعا لأنه سيكون مهما للفريق في المباريات المقبلة».

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