كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022

القاهرة - بوابة الوسط

فاز نجم فريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2022 رسميا، خلال مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، المقامة في مدينة اسطنبول التركية والتي تستضيف المباراة النهائية للبطولة في الموسم الجديد.

وتفوق كريم بنزيما على زميله في الفريق تيبو كورتوا وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

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كوفئ بنزيما على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي «ويفا» لكرة القدم لأفضل لاعب.

ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاماً كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفاً للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس أوروبا وفريقه تشلسي الإنجليزي إلى لقب دوري الأبطال، ليعزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في 17 أكتوبر.

كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. (الإنترنت)