أوراوا الياباني يتأهل لنهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ أوراوا ريد دايموندز الياباني، نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، بتغلبه الخميس بركلات الترجيح (3-1) على تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في سايتاما، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل مثير (2-2) في الدقيقة الأخيرة.

وتألق الحارس شوساكو نيشيكاوا، الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام جماهيره، بعد مباراة نارية شهدت تسجيل الفريق الفائز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عندما كان يستعد تشونبوك للاحتفال، وفقا لـ«فرانس برس».

وسجل البديل الدنماركي كاسبر يونكر هدف التعادل في الدقيقة 120 ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح بعد أن ظن البديل الآخر هان كيوو-وون أنه منح فريقه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية (116).

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل (1-1) بعد أن تقدم أوراوا باكرا عبر يوسوكي ماتسوو، فيما عادل باسك سونغ-هو للكوريين من ركلة جزاء (55).

موعد المباراة النهائية

ويقام النهائي في 19 و26 فبراير من العام المقبل، بنظام ذهاب وإياب ضد فريق من غرب القارة، علما أن الهلال السعودي حامل اللقب لا يزال في المنافسة.

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وصل أوراوا، بطل آسيا العامين 2007 و2017، إلى نصف النهائي بفورمة تهديفية مذهلة بعد أن سجل 20 هدفا في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة القارية، آخرها خلال فوزه 4-صفر على باثوم يونايتد التايلاندي الاثنين في ربع النهائي وقبلها على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في نوفمبر الماضي في الرياض.