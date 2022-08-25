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برشلونة يعير أومتيتي إلى الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 05:32 مساء
برشلونة يعير أومتيتي إلى الدوري الإيطالي
مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي قبيل مباراة فريقه أمام إلتشي في برشلونة في 18 ديسمبر 2021 (ا ف ب/ارشيف)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، إعارة لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى صفوف ليتشي الإيطالي حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

ونشر برشلونة عبر موقعه الرسمي، وفقا لـ«فرانس برس»، أنه توصل مع ليتشي الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم إلى «اتفاق لإعارة المدافع حتى 30 يونيو 2023» من دون خيار الشراء.

وأكد النادي الإيطالي أن مدافع ليون السابق والبالغ 28 عاما سيصل إلى ليتشي مساء الخميس للخضوع «للفحص الطبي الروتيني».

رحيل أومتيتي
وكان برشلونة يرغب في رحيل أومتيتي قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية في الأوّل من سبتمبر المقبل من أجل خفض الحد الأقصى للرواتب وكي يتمكن من تسجيل مواطن الأخير الوافد الجديد المدافع جول كونديه.

فخ الإصابات المتكررة
وتأتي صفقة إعارة أومتيتي بعدما أعلن رئيس نادي ليتشي، سافيريو ستيكي دامياني، السبت، أنه يدرس عن كثب وضع المدافع الدولي الفرنسي الساعي لإعادة إطلاق مسيرته بعد موسم لم تطأ خلاله قدماه المستطيل الأخضر جراء وقوعه في فخ الاصابات المتكررة.

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ونشأ أومتيتي في ليون قبل أن ينضم إلى برشلونة العام 2016، وبرغم هشاشة ركبته، تألق في مونديال روسيا 2018 بتسجيله في الدور نصف النهائي هدف الفوز الوحيد على بلجيكا.

ولاحقته لعنة الإصابات فانخفض تدريجيا عدد مبارياته وتراجع في تراتبية المدافعين في برشلونة، حيث لم يخض الموسم الماضي سوى مباراة يتيمة في ديسمبر 2021. وخضع في يناير لجراحة بعدما تعرض لكسر في قدمه.

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتى العام 2026، علما أنه لم يشارك مع منتخب «الديوك» منذ يونيو 2019 في الخسارة أمام تركيا صفر-2.

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