ديوكوفيتش يعلن عدم مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الخميس، قبيل قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، أنه لن يتمكن من المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 29 من أغسطس الجاري، لأنه غير قادر على دخول الأراضي الأميركية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وقال ديوكوفيتش في حسابه على «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»: «لسوء الحظ، لن أتمكن هذه المرة من السفر الى نيويورك من أجل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة».

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وأضاف: «حظا سعيدا لزملائي اللاعبين!.. سأُبقي نفسي في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية إيجابية بانتظار العودة إلى المنافسة».