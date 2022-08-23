بعد توقف 255 يوما.. الدوري الأوكراني يعود إلى الحياة رغم الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

عادت منافسات الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى الحياة من جديد، بمواجهة «شاختار دونيتسك» مع «ميتاليست خاركيف»، بعد غياب 255 يومًا بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفي أول مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى، تعادل «شاختار دونيتسك» مع «ميتاليست» دون أهداف، على ملعب أولمبيسكي في العاصمة كييف.

احتفال مؤثر

المباراة أُقيمت دون جماهير، حيث يستكمل الدوري بالكامل دون حضور جماهيري لأسباب أمنية. وفي احتفال مؤثر قبل المباراة، دخل لاعبو الفريقين والحكام أرض الملعب ملفوفين بالأعلام الأوكرانية ورفعوا لافتة كتب عليها «لدينا الشجاعة عينها».

وارتدى لاعبو «شاختار»، وفقًا لـ«بي إن سبورت»، قمصانًا كتب عليها «دونيتسك. أوكرانيا ستفوز»، فيما ارتدى لاعبو «ميتاليست» قمصانًا مشابهة كتب عليها «خاركيف. أوكرانيا ستفوز».

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وقررت أندية كرة القدم الأوكرانية في أبريل إنهاء الموسم مبكرًا، بعد تعليقه عقب الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير. وكان «شاختار دونيتسك» يتقدم على دينامو كييف بفارق نقطتين في صدارة الترتيب، لكن الرابطة قررت عدم منح اللقب.

قوانين جديدة

ووضع الاتحاد الأوكراني قوانين جديدة لمنافسات الدوري «وسط الحرب»، أبرزها منع حضور الجماهير للمباريات، مما يعني أن افتتاح الدوري سيقام في ملعب خالٍ تمامًا من الجماهير.

وسيتم إجلاء اللاعبين إلى الملاجئ في حال انطلاق صافرات الإنذار في كييف، أثناء المباراة، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وسينطلق الدوري دون مشاركة ناديين، هما «ديسنا شيرنيهيف» و«ماريوبول»، كلاهما من مدينتين دمرتهما الحرب الروسية تمامًا. وجميع المباريات ستلعب داخل أو حول العاصمة كييف، التي تبعد عن منطقة النزاع شرق البلاد.

وستخوض أندية أوكرانيا مبارياتها في المسابقات الأوروبية، مثل دوري الأبطال واليوروبا ليغ، على أراضي بولندا أو سلوفاكيا أو السويد، بسبب الوضع الخطير في البلاد.