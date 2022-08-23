بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط

استهل بايرن ميونخ الجديد موسم 2022-2023 بثلاثة انتصارات متتالية في «البوندسليغا» مسجلًا 15 هدفًا في ثلاث مباريات آخرها سباعية نظيفة في مرمى بوخوم، بعد أن دك شباك لايبزيغ بخمسة أهداف في كأس السوبر، ليؤكد أنه لم يتأثر مطلقًا برحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وبعدما كان السؤال الأساسي بعد اتفاق البايرن وبرشلونة على صفقة انتقال المهاجم الدولي البولندي إلى صفوف الأخير هو كيف سيعوض الفريق الألماني رحيل مهاجمة الأبرز، تحول النقاش إلى عد المكاسب التي حققها أبناء الجنوب الألماني، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وبعد المباراة الأولى أمام آينتراخت فرانكفورت، التي انتهت بنتيجة (1-6)، خرج أحد أساطير الفريق، فيليب لام ليكشف عن تشككه قائلًا «لم نفتقد روبرت اليوم لكن يجدر بنا الانتظار 40 هدفًا في الموسم رقم لا يمكن تعويضه بسهولة»، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكن الآن وبعدها بمباراتين وتسعة أهداف، تحدث أسطورة آخر هو جيوفاني إلبر عن تحرر البايرن من ليفاندوفسكي، وقال إلبر لموقع «تي-أونلاين» إنه «عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي تساءل الكثيرون حول كيف سيحل البايرن مشكلة الهجوم، إلا أن المدرب يوليان ناجلسمان عثر على التوليفة الصحيحة».

ومع وجود ساديو ماني وسيرجي غنابري في الجناحين، علاوة على انطلاقات لاعبين آخرين مثل توماس مولر وجمال موسيالا وليروي سانيه من الخط الوسط إلى مناطق جزاء المنافسين، أصبح البايرن أكثر أريحية.

كما أن ناجلسمان اعتمد خطة 4-2-2-2 وبقدر كبير من المرونة وتغييرات دائمة، لينتهي عهد خطة 4-2-3-1 التي لطالما لعب بها العملاق البافاري منذ حقبة لويس فان خال.

وأوضح إلبر «أعتقد أن الفريق يشعر بحرية في عدم وجود ليفاندوفسكي، يلعب كرة القدم المميزة له، يدرك كل لاعب ما يتعين عليه فعله».