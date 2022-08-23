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مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 04:45 مساء
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول. (إنترنت)
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أشاد مدافع مانشستر يونايتد رفائيل فاران بالقوة الذهنية لفريقه بعد فوزه على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، الأمر الذي منح فريق المدرب إريك تن هاغ أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليتخطى غريمه اللدود في جدول الترتيب.

ولعب الفرنسي فاران أساسيًا لأول مرة هذا الموسم إلى جانب الوافد الجديد ليساندرو مارتينيز بعد أن قرر تن هاغ استبعاد القائد هاري مغواير ليفوز صاحب الأرض (2-1) على ملعب أولد ترافورد بعد أن استهل الموسم بخسارتين، بحسب «روتيرز».

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وظهر يونايتد بشكل مختلف تمامًا عن الفريق الذي خسر على ملعبه أمام برايتون وتجرع هزيمة منكرة في برنتفورد حيث صنع العديد من الفرص وقال فاران إنه يأمل أن تكون هذه النتيجة نقطة انطلاق لبقية الموسم.

وقال مدافع ريال مدريد السابق للصحفيين: «كرة القدم تعتمد على بذل الجهد والعرق وتوقيت الضغط على المنافس والتحلي بالهدوء في بعض الفترات وشن الهجمات في لحظات أخرى، أظهرنا سيطرة كبيرة وقدمنا أداء ناضجاً».

وأضاف «استمتعت كثيرًا بالمباراة والأجواء في الملعب وروح الفريق، جئت إلى إنجلترا من أجل هذه المشاعر بعد مشواري مع ريال مدريد، كان شعورًا مذهلًا، الجماهير والقتال في أرض الملعب، يصعب جدًا تفسير ما حدث لكننا لم نبدأ المباريات الأخرى بنفس القوة والروح القتالية».

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