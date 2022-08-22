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مانشستر يونايتد يستقبل ليفربول في قمة نارية مبكرة بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 06:48 مساء
مانشستر يونايتد يستقبل ليفربول في قمة نارية مبكرة بـ«البريميرليغ»
مباراة لمانشستر يونايتد و ليفربول. (أرشيفية - إنترنت)
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يستضيف «مانشستر يونايتد» غريمه «ليفربول»، الذي يقوده المصري محمد صلاح، عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين على ملعب «أولد ترافورد» في ختام وقمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، ويبحث كل من «مانشستر يونايتد» و«ليفربول» عن أول انتصار، بعد أن خسر «الشياطين الحمر» أول مباراتين ضد «برايتون» و«برينتفورد»، فيما تعادل «الريدز» مع «فولهام» و«كريستال بالاس».

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وتحدث الدولي المصري ومهاجم «ليفربول»، محمد صلاح، عن القمة بين فريقه و«مانشستر يونايتد»، المقرر لها الإثنين، وأكد أنه متحمس لخوض المباراة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فوز الفريق أهم من تحقيق الأرقام القياسية.

وقال صلاح: «أنا أركز حقًا على التفاصيل الصغيرة، لأنني أعتقد أنها في نهاية اليوم ستحدث فرقًا كبيرًا بين اللاعبين»، بحسب الموقع الرسمي لنادي «ليفربول».

وأضاف: «أحاول حقًا أن أسأل عن كل شيء ويكون لدي كل التفاصيل، ليس فقط في المباريات، حتى في الخارج، الطعام والشراب والماء والنوم والوقت وكل شيء، أنا حقًا حريص على معرفة أي شيء، لأنني أعتقد أنه أحدث فرقًا كبيرًا».

وعن المواجهة المرتقبة أمام «مانشستر يونايتد»، قال: «إنها مباراة كبيرة، وأنا متحمس دائمًا لهذه المباراة، قبل عامين، كان الجميع يقولون، لم تسجل أبدًا في شباك مانشستر يونايتد، بعد ذلك تغيرت الحياة، لكن الأمر دائمًا هكذا في ذهني، أحاول تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والحصول على النقاط، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية».

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