الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الدولي المصري ومهاجم «ليفربول»، محمد صلاح، عن القمة بين فريقه و«مانشستر يونايتد، المقرر لها غدًا الإثنين، وأكد أنه متحمس لخوض المباراة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فوز الفريق أهم من تحقيق الأرقام القياسية.

ويحل «ليفربول» ضيفًا على «مانشستر يونايتد»، غدًا الإثنين، في ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لـ«البريميرليغ»، وقال صلاح: «أنا أركز حقًا على التفاصيل الصغيرة، لأنني أعتقد أنها في نهاية اليوم ستحدث فرقًا كبيرًا بين اللاعبين»، بحسب الموقع الرسمي لنادي «ليفربول».

- سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

- أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

وأضاف: «أحاول حقًا أن أسأل عن كل شيء ويكون لدي كل التفاصيل، ليس فقط في المباريات، حتى في الخارج، الطعام والشراب والماء والنوم والوقت وكل شيء، أنا حقًا حريص على معرفة أي شيء، لأنني أعتقد أنه أحدث فرقًا كبيرًا».

وعن المواجهة المرتقبة أمام «مانشستر يونايتد»، قال: «إنها مباراة كبيرة، وأنا متحمس دائمًا لهذه المباراة، قبل عامين، كان الجميع يقولون، لم تسجل أبدًا في شباك مانشستر يونايتد، بعد ذلك تغيرت الحياة، لكن الأمر دائمًا هكذا في ذهني، أحاول تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والحصول على النقاط، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية».

وسيحمل الهدف المقبل لمحمد صلاح الرقم 159، والذي سيرفعه للمركز الثامن في قائمة أفضل الهدافين في «ليفربول» على الإطلاق، ويقر صلاح، بأنه على دراية بمثل هذه الإحصاءات، لكن فرصة المساهمة في طموحات الفريق، بإضافة مزيد الألقاب مرة أخرى تحظى بالأولوية.