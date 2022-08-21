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سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 05:33 مساء
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد. (إنترنت)
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حقق فريق «ليدز يونايتد» فوزًا مثيرًا على نظيره «تشيلسي»، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، التي جمعت الفريقين على ملعب «آيلاند رود»، وبدأت المباراة بشكل قوي من «البلوز»، حيث سجل رحيم ستيرلينغ هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبعد مرور نصف ساعة، نجح آرونسون في مغالطة الحارس السنغالي ميندي، وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، وبعد دقائق قليلة نجح مهاجم «ليدز» رودريغو في إضافة الهدف الثاني برأسية رائعة، بعد عرضية من كرة ثابته نفذت بنجاح وعززت النتيجة، وفي الشوط الثاني، سجل جاك هاريسون الهدف الثالث بعد تمريرة ماكرة من صاحب الهدف الثاني.

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وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، تلقى المدافع السنغالي المنتقل حديثًا من «نابولي» الإيطالي لـ«تشيلسي»، كاليدو كوليبالي بطاقة حمراء، ليتعقد موقف الفريق بشكل أكبر، ولينتهي اللقاء بفوز «ليدز يونايتد» بثلاثية نظيفة، ليرفع «ليدز يونايتد» رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني خلف «آرسنال» المتصدر، فيما توقف رصيد «تشيلسي» عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد. (إنترنت)
مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد. (إنترنت)
مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد. (إنترنت)
مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد. (إنترنت)
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