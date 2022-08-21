أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

القاهرة - بوابة الوسط

أقر المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأن هدف الكرواتي لوكا مودريتش غير مباراة الفريق أمام سيلتا فيغو والتي انتهت بفوز الملكي (4-1)، وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أمس السبت، على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيغو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني «مودريتش له أهمية قصوى».

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وأضاف المدرب الإيطالي «مودريتش مستعد دائما، غير هدفه مسار المباراة لأنه قبل أن يسجل كانت المباراة متكافئة»، علمًا بأن الفريقين كانا متعادلين بهدف لكل منهما قبل أن يحرز الكرواتي الهدف الثاني للريال، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وتابع «ضغطوا كثيرًا في الشوط الأول وواجهنا صعوبات في الاستحواذ، في الشوط الثاني، قاموا بتخفيض الكثافة وتحكمنا جيدًا في التحولات بالكرة».

وامتدح أنشيلوتي قيام الفرنسي كريم بنزيما بترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق، للبلجيكي إيدن هازارد الذي أهدرها، وعن فشل هازارد في تسجيل ضربة الجزاء علق أنشيلوتي «لقد لعب قليلاً ولكنه أثبت أنه يستعيد مستواه».

وأشار أنشيلوتي إلى أن إدارة الفريق بشكل جيد تحتاج إلى تفهم المخضرمين وصبر الشباب، لذا توجه بالشكر لجميع اللاعبين على مرونتهم.