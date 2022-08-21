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مصر تحصد ذهبية وبرونزية بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 02:44 مساء
مصر تحصد ذهبية وبرونزية بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» لأول مرة
أبطال مصر في «ستريت وورك أوت». (إنترنت)
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نجح أبطال المنتخب المصري لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت» في التتويج بذهبية وبرونزية بطولة العالم، عبر اللاعبين مازن أحمد صاحب المركز الأول في الوزن الخفيف بفئة الفري ستايل، وفوز عبدالرحمن ديكو بالمركز الثالث في الوزن المتوسط، خلال منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري في لاتفيا.

إنجاز اتحاد رياضات الشارع يأتي بدعم من رئيس اتحاد اللعبة إسلام قرطام، وجاء عبر المشاركة الثالثة لمنتخب مصر الذي تأهل منه 8 لاعبين ليؤكد الاتحاد المصري نجاحه في زيادة شعبية واهتمام الشباب المصري برياضات الشارع وتحويلها سريعًا وبقوة من رياضات الممارسة إلى المنافسة على البطولات العالمية.

قائمة المنتخب المصري
وتضم قائمة اللاعبين الذين تأهلوا للمشاركة في بطولة العالم، روان ناصر حسين، في الـ«Women Strength»، ومصطفى مجدي العراقي عمر أحمد حسين في الـ«Men Strength»، وياسر محمد عبدالله في الـ«باور»، وعبدالرحمن ممدوح، ومازن أحمد السيد، وأحمد مجدي عمارة في الـ«Men Freestyle».

الاتحاد المصري لرياضات الشارع جرى إشهاره في ديسمبر 2018، لكن سرعان ما نجح لاعبوه بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وإسلام قرطام رئيس الاتحاد في المشاركة ببطولات العالم سريعا، حيث كانت المشاركة الأولى بلاعبين فقط ثم أربعة لاعبين في المشاركة الثانية وتضاعف العدد إلى ثمانية لاعبين في نسخة العام الحالي.

تهنئة وزارة الشباب والرياضة  
وهنا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت»، بهذا الإنجاز التاريخي، الذي حققته البعثة بفور اللاعب مازن أحمد بالمركز الأول على العالم، واللاعب عبدالرحمن ممدوح بالمركز الثالث، وقال «إن هذا الإنجاز هو حدث تاريخي للرياضة المصرية، وذلك على الرغم من أن كونها رياضة مستحدثة في مصر، إلا أن لاعبي الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، نجحوا في تحقيق إنجازات عالمية بها».

وتابع «أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الدعم للاعبي المنتخب لتحقيق إنجازات عالمية أكثر، مطالبًا باقي أفراد بعثة المنتخب ببذل كل الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف للرياضة المصرية بوجه عام، واتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية بشكل خاص».

وأضاف «العام الماضي في أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر في بطولة العالم بروسيا حققت بعثة منتخب مصر المركز الرابع على العالم، ومع استمرار دعم اللعبة والاهتمام بلاعبيها، نجحت بعثة المنتخب هذا العام في تحقيق المركز الأول على العالم».

مكافآت مجزية تنتظر اللاعبين
من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد إسلام قرطام لاعبيه بالنتائج التي حققوها خاصة بعد تتويج مازن أحمد بالمركز الأول في فئة الفردي ستايل للوزن الخفيف، وعبدالرحمن ممدوح بالمركز الثالث في الوزن المتوسط.

ووعد قرطام لاعبيه بمكافآت مجزية لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.

ووجه قرطام التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على ما حققه أبطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، متمنيًا لباقي اللاعبين تحقيق إنجازات جديدة في منافسات البطولة غدًا الإثنين في باقي الفئات.

كما وجه قرطام الشكر لوزير الرياضة لاهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام ورياضات الشارع بوجه خاص، ما ساهم في انتشار اللعبة على مستوى الممارسة في كل أنحاء الجمهورية وعلى مستوى الجامعات ومراكز الشباب والمدارس، لتتواصل الإنجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة.

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