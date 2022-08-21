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نزال البحر الأحمر.. أوسيك يهزم جوشوا ويحتفظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 01:23 صباحا
نزال البحر الأحمر.. أوسيك يهزم جوشوا ويحتفظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل
الأوكراني ألكسندر أوسيك يتوج بطلا لبطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد تغلبه على البريطاني أنتوني جوشوا في نزال البحر الأحمر. (الإنترنت)
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توج الأوكراني أولكسندر أوسيك، بلقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، بعد فوزه على نظيره البريطاني أنتوني جوشوا، في نزال البحر الأحمر التاريخي الذي أقيم بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمحافظة جدة.

وشهد النزال، حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المنصة الرئيسية، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي حدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999.

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