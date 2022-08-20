أرسنال يواصل انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق أرسنال انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على مضيفه بورنموث (3-صفر)، اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد الصدارة التي احتلّها توتنهام موقتًا بفضل هدف تاريخي لهاري كين في الفوز على ضيفه ولفرهامبتون (1-صفر).

وبقي أرسنال بالعلامة الكاملة بانتصار ثالث رافعًا رصيده إلى 9 نقاط أمام توتنهام (7) ومانشستر سيتي حامل اللقب الذي سيسعى للحاق به عندما يحل على نيوكاسل غدا الأحد.

وسجل النروجي مارتن أوديغارد (5 و11) والفرنسي ويليام صليبا (54) أهداف النادي اللندني. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها أرسنال في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 عندما كان يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر، وفقا لـ«فرانس برس».

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واعتمد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا التشكيلة ذاتها للمباراة الثالثة تواليًا بعد الفوزين على ليستر سيتي (4-2) الأسبوع الفائت وكريستال بالاس (2-صفر) افتتاحًا.