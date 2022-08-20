«ليستر سيتي» يمدد عقد مهاجمه التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «ليستر سيتي» الإنجليزي، اليوم السبت، رسميًا تجديد عقد مهاجمه التاريخي جيمي فاردي، الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي في 2016، حتى العام 2024.

وتحدث المهاجم الدولي السابق البالغ 35 عامًا، وفقًا لـ«فرانس برس»، عن شعوره بأنه بمثابة أثاث النادي الذي انضم إليه العام 2012 من «فليتوود» المغمور.

وسجل 133 هدفًا في البريميرليغ في 272 مباراة، بينها 24 في موسم 2016، عندما خالفت تشكيلة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري كل التوقعات محرزة اللقب.

فوق القمر

وقال صاحب الـ164 هدفًا في 387 مباراة في مختلف المسابقات: «أنا فوق القمر بطبيعة الحال.. عندما علمت أن النادي يرغب ذلك، لم يكن بوسعي سوى التوقيع وكان القرار سهلًا».

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وكان عقد فاردي سينتهي في 2023 وارتبط اسمه بالانتقال إلى «مانشستر يونايتد».

ونال فاردي الذي أحرز لقب الكأس مع «ليستر» أيضًا العام 2021، لقب هداف الدوري في موسم 2020 مع 23 هدفًا، كما سجل 7 أهداف في 26 ظهورًا مع منتخب إنجلترا بين 2015 و2018.