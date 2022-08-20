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«الترجي» يبرم ثامن صفقاته بالشاب ساسي العائد من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:54 مساء
«الترجي» يبرم ثامن صفقاته بالشاب ساسي العائد من فرنسا
زين الدين ساسي. (إنترنت)
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أعلن «الترجي» بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، في بيان اليوم السبت، التعاقد مع المدافع الواعد زين الدين ساسي لاعب منتخب تونس تحت 20 عاماً في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام.

وسبق للمدافع البالغ من العمر 19 عاماً اللعب في صفوف «جانجان» الفرنسي، وساسي هو ثامن صفقات بطل تونس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب «رويترز».

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وتعاقد «الترجي» مع ياسين مرياح وحسام دقدوق ومحمد بن علي وعزيز فلاح ومعتز زدام والأردني محمد أبو زريق شرارة والجزائري رياض بن عياد.

ويضع «الترجي» بقيادة مدربه نبيل معلول نصب عينيه المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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