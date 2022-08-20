تونس تواجه البرازيل وديا في أوروبا استعدادا لمونديال «قطر 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مواجهة مرتقبة للمنتخب التونسي ضد نظيره البرازيلي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وسيواجه منتخب «نسور قرطاج»، الذي تأهل للمرة السادسة إلى نهائيات كأس العالم، منتخب البرازيل، المتوج بكأس العالم خمس مرات، يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب أوروبي سيحدد في وقت لاحق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.أ.ب».

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وجاءت الدعوة لإجراء المباراة من قبل الاتحاد البرازيلي، وهذه ثاني مواجهة بين المنتخبين، حيث دارت الأولى على استاد المنزة العام 1973 بتونس ضمن استعدادات البرازيل لنهائيات كأس العالم 1974 بألمانيا الغربية، حيث ضمت مجموعتها آنذاك منتخب زئير «الكونغو الديمقراطية حالياً»، وفازت البرازيل في المواجهة الودية الأولى ضد تونس بقيادة نجمها ريفيلينو (4-1).

وتواجه البرازيل في منافسات الدور الأول لكأس العالم بقطر 2022، منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي صربيا وسويسرا، بينما تلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب بطل العالم منتخب فرنسا ومنتخبي الدنمارك وأستراليا.

وتأمل تونس، التي حققت أول فوز للعرب ولأفريقيا في تاريخ المونديال العام 1978 في الأرجنتين ضد المكسيك (3-1)، أن تتخطى الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

تونس تواجه البرازيل وديا. (إنترنت)