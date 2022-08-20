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50 ألف إسترليني غرامات مشادة «ستامفورد بريدج» بعد إيقاف توخيل وكونتي يفلت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 01:56 مساء
50 ألف إسترليني غرامات مشادة «ستامفورد بريدج» بعد إيقاف توخيل وكونتي يفلت
المشادة العنيفة بين توخيل وكونتي. (إنترنت)
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أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات بشأن المشادة العنيفة في مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، حيث عوقب مدرب تشيلسي توماس توخيل، بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد اشتباكه مع مدرب توتنهام أنطونيو كونتي، في نهاية مباراة متوترة بينهما في «ستامفورد بريدج» ضمن الجولة الثانية لـ«البريميرليغ».

وتصافح المدربان بالأيدي عقب التعادل (2-2)، لكن انفلتت الأعصاب واشتبكا قبل أن يفرقهما اللاعبون وأعضاء طاقمي الفريقين، وطرد الحكم أنطوني تيلور المدربين بعد الشجار، بحسب «رويترز».

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وقال الاتحاد الإنجليزي إن توخيل تعرض للإيقاف الموقت وستنشر في وقت لاحق أسباب القرار من لجنة مستقلة.

كما سيدفع المدرب الألماني غرامة بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني (41400 دولار) بينما عوقب كونتي بتغريمه 15 ألف جنيه استرليني بعد أن أقر المدربان بارتكاب تصرف غير لائق.

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