ليفربول Vs مانشستر يونايتد.. قمة بين جريحين على مسرح الأحلام

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، يوم الإثنين المقبل، صوب ملعب «أولد ترافورد»، لمتابعة مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المرجح أن تزداد البداية الكارثية لنادي مانشستر يونايتد داخل وخارج الملعب، ومتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما، سوءا عندما يواجه ليفربول.

وتكتسب القمة التي تجمع بين هذين الناديين أهمية أكبر هذا الموسم بعد البداية المتواضعة «للريدز» من جهة و«الشياطين الحمر» من جهة ثانية؛ حيث ستكون الأعين شاخصة على ملعب «أولد ترافورد» الذي سيكون مسرح الأحلام بين جريحين.، وفقا لـ«فرانس برس».

تعادلان مخيبان

واصطدمت أحلام ليفربول باستعادة لقب البريميرليغ بتعادلين مخيبين أمام فولهام 2-2 وكريستال بالاس 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ما جعل رجال المدرب الألماني يورغن كلوب، يتأخرون بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر بالعلامة الكاملة.

غير أن أزمة ليفربول الذي اضطر للتعامل مع واقع الاصابات التي لحقت بصفوفه في بداية الموسم الحالي وخسارة جهود وافده الجديد المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس لثلاث مباريات جراء حصوله على بطاقة حمراء في بداياته على أرض فريقه أمام بالاس لنطحه مدافع الأخير الدنماركي يواكيم اندرسن، لا تُقارن بما يمر به منافسه يونايتد.

أسوأ بداية لتن هاغ

ودون الهولندي إريك تن هاغ المدرب الجديد «للشياطين الحمر» اسمه في السجلات كأسوأ بداية لمدرب في تاريخ النادي على مر 100 عام بعد الخسارة القاسية أمام برنتفورد برباعية نظيفة، كان سبقها هزيمة أولى في «أولد ترافورد» أمام برايتون 1-2.

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وتقام القمة المنتظرة في أجواء مشحونة، حيث من المتوقع أن تنظم جماهير يونايتد احتجاجات على نطاق واسع قبيل انطلاق المباراة تعبيرا عن اعتراضها على سياسة عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي منذ العام 2005.

سمكة تتعفن من الرأس

ونددت الجماهير بما يحصل مطلقة شعارات مناهضة للمالكين أبرزها «سمكة تتعفن من الرأس» في ظل تصاعد الضغوطات للنظر في بيع النادي، في اسبوع مازح خلاله الملياردير إيلون ماسك عالم الكرة المستديرة برغبته في شراء النادي، وأبداء أغنى رجل في بريطانيا جيم راتكليف اهتمامه بـ«الشياطين الحمر» في حال جرى عرض النادي الإنجليزي للبيع.

وداخل المستطيل الأخضر، وجد تن هاغ (52 عاما) القادم من أياكس الهولندي هذا الموسم نفسه مضطرا، في ظل غياب سياسة تعاقدات واستراتيجية انتقالية منسقة، نفسه مضطرا للتعامل مع التشكيلة ذاتها التي كانت عانت من خسارتين مذلتين 5-صفر و4-صفر على يد ليفربول في الموسم الماضي.